Моторошна ДТП з маршруткою сталася на Прикарпатті: багато постраждалих, серед них діти

ДТП на Івано-Франківщині / © Поліція Івано-Франківської області

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В Івано-Франківській області сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та легкового автомобіля. Внаслідок зіткнення до лікарні допрвили обох водіїв та 13 пасажирів маршрутки, серед яких двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

«Сьогодні о 14:36 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами в селі Ямниця та Угринів Івано-Франківської територіальної громади. На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група», — зазначили поліцейські.

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Правоохоронці попередньо встановили, що на дорозі зіткнулися автомобіль Citroën та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Зазначається, що маршрутка виконувала регулярний рейс сполученням Рогатин — Івано-Франківськ.

Наразі всі постраждалі перебувають у медичному закладі, де лікарі встановлюють ступінь тяжкості отриманих ними травм. Поліцейські продовжують працювати на місці інциденту, з’ясовуючи всі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, масштабна аварія на Рівненщині забрала життя чотирьох людей, серед постраждалих є діти. З’явилися нові свідчення очевидців і деталі роботи переїзду в момент зіткнення потяга з маршруткою.

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