Моторошна ДТП: зіткнулися тепловоз та автівка, є загиблі

На місці аварії

У селі Дубівці Чернівецького району сталася смертельна ДТП — зіткнулися позашляховик та тепловоз. Водій автівки отримав тілесні ушкодження та помер на місці події

Про це повідомили у поліції регіону.

«За попередньою інформацією, на залізничному переїзді відбулось зіткнення автомобіля Kia Sorento та тепловоза ЧМЕЗ 6125. 48-річний водій позашляховика отримав тілесні ушкодження та помер на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі вирішується питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

