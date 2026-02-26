ТСН у соціальних мережах

1089
1 хв

Моторошна ДТП: зіткнулися тепловоз та автівка, є загиблі

На залізничному переїзді не розминулися автівка та тепловоз. Водій легковика загинув на місці від отриманих травм.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

У селі Дубівці Чернівецького району сталася смертельна ДТП — зіткнулися позашляховик та тепловоз. Водій автівки отримав тілесні ушкодження та помер на місці події

Про це повідомили у поліції регіону.

«За попередньою інформацією, на залізничному переїзді відбулось зіткнення автомобіля Kia Sorento та тепловоза ЧМЕЗ 6125. 48-річний водій позашляховика отримав тілесні ушкодження та помер на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі вирішується питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Полтавщині шкільний автобус злетів у кювет і врізався в дерево. Внаслідок аварії троє учнів дістали травми та були госпіталізовані.

