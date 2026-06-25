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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Моторошна статистика: скільки людей загинули на водоймах України за добу

За даними рятувальників, 17 людей загинули на водоймах України за добу. Серед них — дев’ятеро дітей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Порятунок на воді

Порятунок на воді

За трохи більше ніж добу вода забрала життя 17 людей в Україні. Серед загиблих — дев’ятеро дітей.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький.

Трагічні випадки сталися у 12 областях: Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській.

На жаль, визнають у выдомствы, цифри можуть зрости. Річ у тім, що просто зараз у 3 областях тривають пошуки чотирьох людей, серед яких 3 дитини.

«Кожна така втрата — це чиєсь обірване життя, зруйновані мрії та невимовний біль для рідних!», — додють у ДСНС.

Рятувальники вкотре закликали українців не нехтувати правилами безпеки біля водойм, а батьків — не залишати дітей без нагляду навіть на короткий час.

Як ми писали, 24 червня припинилися активні пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло у море на Одещині. Дитину намагалися відшукати впродовж п’яти днів. На жаль, поки виявити її живою не вдалося. Тіло також не знайдене. Операцію припинили, зокрема, через ризик для самих рятувальників — її проводили на стихійному пляжі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
45
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