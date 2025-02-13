Моторошна трагедія на Херсонщині: п'ятеро дітей провалилися під кригу (фото)

Двох дітлахів надзвичайники врятували. Зараз водолази розшукують ще трьох.

На Херсонщині, в селищі Довге Бериславського району, стався трагічний нещасний випадок. Там п'ятеро неповнолітніх дітей провалилися під тонку кригу на річці Інгулець.

Про це заявили в ДСНС 13 лютого.

"До пошуку трьох неповнолітніх залучено пожежно-рятувальний підрозділ, також на місце події направлено водолазну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Херсонській області", — повідомили рятувальники.

Надзвичайники розшукують ще трьох дітей, які впали в річку Фото: ДСНС Херсонщини

В ДСНС попереджають про небезпеку тонкої криги.

Надзвичайники розшукують ще трьох дітей, які впали в річку Фото: ДСНС Херсонщини

"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям", — наголошують надзвичайники.

Моторошна трагедія на Херсонщині: діти провалилися під тонку кригу

Нагадаємо, у січні на Чернігівщині в одному із сіл Киселівської громади у річці втопилися дідусь та онук.

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