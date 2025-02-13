Моторошна трагедія на Херсонщині: п'ятеро дітей провалилися під кригу (фото)

Двох дітлахів надзвичайники врятували. Зараз водолази розшукують ще трьох.
На Херсонщині, в селищі Довге Бериславського району, стався трагічний нещасний випадок. Там п'ятеро неповнолітніх дітей провалилися під тонку кригу на річці Інгулець.
Про це заявили в ДСНС 13 лютого.
"До пошуку трьох неповнолітніх залучено пожежно-рятувальний підрозділ, також на місце події направлено водолазну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Херсонській області", — повідомили рятувальники.
В ДСНС попереджають про небезпеку тонкої криги.
"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям", — наголошують надзвичайники.
Нагадаємо, у січні на Чернігівщині в одному із сіл Киселівської громади у річці втопилися дідусь та онук.
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