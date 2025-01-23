Моторошна трагедія на Сумщині: під колесами потяга загинуло двоє дітей

Трагедія трапилась 22 січня, близько 21:30 години, неподалік станції "Амбари". В Сумській області під колесами потягу опинилися двоє дітей.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Київ - Суми" допустив наїзд на двох осіб, які рухались коліями у попутному напрямку.

"Під колесами опинились двоє неповнолітніх: 16-річна дівчина та 15-річний хлопець", – йдеться в повідомленні.

На жаль, внаслідок отриманих травм діти померли на місці події.

Наразі триває слідство. Проте остаточні висновки можна буде зробити за результатами експертиз.

Місце трагедії на Сумщині, де потяг насмерть збив двох дітей

Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області трагічно загинув 12-річний хлопчик, якого вразило електричним струмом на залізничній станції.

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