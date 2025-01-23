Моторошна трагедія на Сумщині: під колесами потяга загинуло двоє дітей

Наразі поліцейські встанвлюють всі подробиці події.
Трагедія трапилась 22 січня, близько 21:30 години, неподалік станції "Амбари". В Сумській області під колесами потягу опинилися двоє дітей.
Про це повідомили у поліції регіону.
За даними правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Київ - Суми" допустив наїзд на двох осіб, які рухались коліями у попутному напрямку.
"Під колесами опинились двоє неповнолітніх: 16-річна дівчина та 15-річний хлопець", – йдеться в повідомленні.
На жаль, внаслідок отриманих травм діти померли на місці події.
Наразі триває слідство. Проте остаточні висновки можна буде зробити за результатами експертиз.
Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області трагічно загинув 12-річний хлопчик, якого вразило електричним струмом на залізничній станції.
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