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Моторошна трагедія на Сумщині: під колесами потяга загинуло двоє дітей

Моторошна трагедія на Сумщині: під колесами потяга загинуло двоє дітей

Місце трагедії на Сумщині, де потяг насмерть збив двох дітей / Фото: Поліція Сумської області

Наразі поліцейські встанвлюють всі подробиці події.

Трагедія трапилась 22 січня, близько 21:30 години, неподалік станції "Амбари". В Сумській області під колесами потягу опинилися двоє дітей.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Київ - Суми" допустив наїзд на двох осіб, які рухались коліями у попутному напрямку.

"Під колесами опинились двоє неповнолітніх: 16-річна дівчина та 15-річний хлопець", – йдеться в повідомленні.

На жаль, внаслідок отриманих травм діти померли на місці події.

Наразі триває слідство. Проте остаточні висновки можна буде зробити за результатами експертиз.

Місце трагедії на Сумщині, де потяг насмерть збив двох дітей / ©
Місце трагедії на Сумщині, де потяг насмерть збив двох дітей

Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області трагічно загинув 12-річний хлопчик, якого вразило електричним струмом на залізничній станції.

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