Моторошна трагедія на Сумщині: поліція встановлює обставини смерті матері та її немовляти

Остаточні висновки щодо обставин трагедії будуть зроблені після проведення експертиз.

У Глухові поліція виявила мертвою 33-річну жінку та її 8-місячну доньку.

Про це повідомила поліція регіону.

Поліцію викликали сусіди, які помітили тривалу відсутність мешканців однієї з квартир.

“Помешкання було зачинене зсередини. Потрапивши до квартири, правоохоронці виявили 33-річну жінку та її 8-місячну доньку без ознак життя”, — повідомили правоохоронці.

Правоохоронці провели детальний огляд місця події, однак ознак насильницької смерті виявлено не було.

Тіла направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точних причин смерті.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження “умисне вбивство”.

Нагадаємо, Україну сколихнув інцидент, що трапився на території Сумського ТЦК. Там військовослужбовець побив місцевого жителя, який від отриманих травм помер у лікарні. Однак тепер стало відомо, що суд відпустив підозрюваного у вбивстві під особисті зобов'язання.

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