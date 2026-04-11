ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
1 хв

Моторошна трагедія: на Рівненщині майже тиждень шукають 4-річного Дмитрика

Пошуки 4-річного Дмитра тривають. Його молодшого брата знайшли мертвим.

Автор публікації
Олена Капнік
Пошуки дитини у Рівненській області.

У Рівненській області від 5 квітня не припиняються пошуки 4-річного Дмитра. Він який зник у селі Колки.

Про це повідомили у пресслужбі Поліція Рівненської області.

Пошуки дитини Рівненщині тривають майже тиждень. До операції долучилися рятувальники із сусідньої Хмельницької області, а також Черкащини. У перші дні під час роботи кінолога, службовий собака привів до берега річки, тож основною версією зникнення дитини може бути утоплення.

Втім, поліцейські офіцери громад, кінологи, оперативники, прикордонники та небайдужі громадяни продовжують без зупину шукати хлопчика: прочісують лісовий масив, перевіряють покинуті будинки й підсобні приміщення. Крім того, застосовують дрони в повітрі та у воді.

Що відомо про зникнення дітей

У неділю вдень, зникли двоє дітей - це Дмитро та 2-річний Владислав. Вони поїхали кататися та не повернулися. Зі слів бабусі, діти хотіли гойдатися на колесі, яке облаштували біля річки Горинь, яка розташована приблизно за 100 метрів від будинку. Як зникли двоє хлопчиків — ніхто не помітив.

Тіло Владислава виявили увечері того ж дня. Дитина була без ознак життя. Біля водойми знайшли велосипед. Дмитра досі шукають.

Хлопчики перебували під наглядом бабусі та тітки. Їхня мама на заробітках за кордоном.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie