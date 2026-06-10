Моторошна трагедія у Вінниці: чоловік убив жінку, а потім наклав на себе руки

У Вінниці чоловік зарізав жінку через конфлікт / © Національна поліція Вінницької області

Реклама

Вдень 10 червня у Вінниці, на вулиці Привокзальній, загинули чоловік та жінка. За попередньою версією слідства, під час сварки чоловік убив свою знайому, а після цього наклав на себе руки.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронних органів від очевидців, які стали свідками події та викликали поліцію на місце події.

Реклама

«За попередньою інформацією, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав знайомій ножових поранень. Від отриманих травм потерпіла померла. Після цього чоловік цим же ножем спричинив смертельні тілесні ушкодження й собі», — зазначили у поліції.

Повідомляється, що наразі на місці інциденту розгорнуто роботу профільних служб. Там працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини та причини загибелі громадян.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру чоловікові, який жорстоко позбавив життя власного собаку у Святошинському районі.

Новини партнерів