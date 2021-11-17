У Сумській області чоловік знайшов людський череп в лісі: фото

У Сумській області чоловік знайшов людський череп в лісі: фото

Місцевий мешкнець пішов по гриби, а знайшов людські останки.

На Сумчині 34-річний чоловік, збираючи гриби у лісосмузі, поблизу села Заруддя Роменського району знайшов череп людини. На моторошну знахідку місцевий житель натрапив у вівторок, 16 листопада, приблизно о 11:00 год.

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Як розповіли у пресслужбі поліції області, для з’ясування всіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група. Знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу, яка дасть можливість визначити час та ймовірні причини смерті.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, на Cумщині чоловік та жінка знайшли людські кістки на кладовищі для тварин. Скелет лежав на собачій могилі.

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