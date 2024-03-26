Моторошне вбивство літньої жінки на Волині: слідчі поліції оголосили підозру зловмиснику

На тілі пенсіонерки виявили численні тілесні ушкодження.

Слідчі поліції оголосили підозру зловмиснику, який жорстоко розправився з 94-річною місцевою жителькою у Нововолинську.

Головне управління Нацполіції у Волинської області про це повідомило 26 березня.

Жорстокий злочин скоїв 27-річний внук волинянки. Йому вже оголосили про підозру в умисному вбивстві.

Тепер суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід.

Учора вранці до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Василя Стуса у Нововолинську між сміттєвими баками виявили сховане тіло жінки.

Правоохоронці встановили особу загиблої – це 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Згідно висновків судмедексперта смерть настала через травму голови, яка була спричинена тупим предметом.

Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України й розпочали пошуки вбивці.

Після проведення ряду невідкладних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний внук загиблої, який проживав разом з нею.

"У суботу, 23 березня, на ґрунті особистої неприязні він накинувся на жінку та завдав їй смертельних поранень. Тіло жінки він виніс до смітників, де його і виявили через два дні, а сам зник з помешкання та переховувався", – розповіли поліцейські.

Вже за декілька годин після реєстрації злочину поліцейські затримали його. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру, слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування у справі триває. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ТСН.ua вже висвітлював цей злочин. Повідомлялося, що тіло мертвої жінки було понівечене, із розтрощеним черепом. Шматки черепа також виявили у під'їзді.

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