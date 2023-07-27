Моторошне вбивство у Рівному: чоловік зґвалтував і задушив 29-річну жінку, яка з продуктами йшла додому

У Рівному 32-річний чоловік зґвалтував і задушив 29-річну жінку, яка з продуктами поверталась додому. Після розправи він вкрав у неї золотий хрестик, мобільний телефон та пакет з продуктами харчування, які вона несла додому.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

За даними слідства, трагедія сталась 25 липня близько 23:00. 32-річний чоловік повертався з відпочинку на озері, він був нетверезий. Дорогою додому він зустрів 29-річну дівчину, яка з продуктами поверталась додому. Він напав на свою жертву та зґвалтував і задушив її.

Вбивство дівчини у Рівному / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Після цього він вкрав у закатованої мобільний телефон, золотий хрестик та продукти харчування. Тіло жінки на вулиці Чорновола у Рівному 26 липня виявив випадковий перехожий та викликав поліцію.

У Рівному чоловік вбив і зґвалтував дівчину / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Правоохоронці розшукали підозрюваного. Під час обшуку в нього вилучили речі покійної та продукти харчування. Це - 32-річний чоловік. У минулому році зловмисник вийшов з місць позбавлення волі, де сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої та крадіжку.

Вбивство дівчини у Рівному / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Підозрюваному інкримінують пункт 10 частини 2 статті 115 КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Нападнику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному зранку 26 липня біля одного із університетів знайшли мертвою 29-річну місцеву жительку.

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