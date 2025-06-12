Моторошне вбивство 3-річної дитини в Калуші: лікар припустив, чому горе-мати так вчинила

Вбивство дитини в Калуші

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У Калуші матір підозрюють у вбивстві своєї 3-річної дитини. Ймовірно, у жінки було загострення психічного розладу.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Євген Скрипник, лікар-психіатр.

За його словами, у матері дійсно прослідковуються психічні розлади. Ймовірно, через вплив певних чинників уже наявний психічний розлад міг загостритися.

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“Це може бути і шизофренія, якісь голоси в голові, які говорили жінці проводити ритуали. Може, це й так, але для цього потрібна експертиза. Може бути емоційно нестабільний розлад особистості, який також може призвести до афективних порушень, внаслідок чого жінка це зробила. Може бути наркотичне сп’яніння, вживання психоактивних речовин”, — роз’яснив Євген Скрипник.

Він наголошує: людина може жити звичайним життям, а потім може бути загострення.

“У ту ніч, на жаль, у жінки могло бути загострення, через що вона таке зробила”, — констатував лікар.

За словами фахівця, нерідко люди не розуміють, що треба звернутися по допомогу. В такому разі соціальні служби, сусіди, родичі повинні знати, що у людини є проблеми з нервовою системою, і наполегливо закликати звернутися до лікаря-психіатра.

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“Але коли людина не хоче звертатися, вона може це не робити. Має бути згода пацієнта. У нас є презумпція психічного здоров’я: якщо людина не зверталася, вона вважається здоровою, поки не доведуть зворотнє”, — пояснив медик.

Нагадаємо, в Калуші на Прикарпатті у квартирі знайшли мертвою 3-річну дитину. Її 32-річну горе-матір підозрюють у вбивстві доньки. На похорон дівчинки прийшли сотні людей.

Як стало відомо, поліцію викликали сусіди, почувши дитячі крики та плач. Однак двері ніхто не відчинив. Квартиру жінка орендувала, тож правоохоронцям довелося зв’язатися з власником помешкання, щоб той відімкнув двері. Дитина вже була мертва.

На місці слідчі виявили речові докази, які підтверджують причетність матері до вбивства доньки. Сама 32-річна жінка теж була у квартирі — жодних пояснень не надала. Попередньо відомо, що на обліку в спеціалізованих медичних закладах вона не стояла. З дитиною проживала сама.

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Жінку затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Призначено низку експертиз.