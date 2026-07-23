Моторошне вбивство на Прикарпатті: син жорстоко розправився з 95-річною матір’ю через одну фразу

Вбивство на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

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На Прикарпатті чоловік жорстоко убив власну 95-річну матір під час побутового конфлікту. Трагічний інцидент стався 20 липня в місті Снятині. За інформацією місцевої прокуратури, жінка дорікнула сину, що їжа несмачна.

Як повідомляє поліція Івано-Франківської області, чоловік намагався приховати злочин.

До поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про те, що знайшов свою 95-річну матір у будинку з численними тілесними ушкодженнями, але під час перевірки обставин він плутався у своїх поясненнях та не міг чітко відтворити перебіг подій.

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Чоловік вигадав неправдиву версію події й повідомив її поліцейським. Однак зібрані під час розслідування докази повністю викрили його.

За даними слідства, конфлікт між ними виник під час годування матері. У ході сварки чоловік завдав їй численних ударів руками по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпіла померла.

Деталі моторошної трагедії від прокуратури

Прокуратура області додала, що жінка не могла себе самостійно обслуговувати й потребувала постійного догляду через поважний вік.

Слідчі встановили, що у день трагедії він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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«Близько 15:00 год, коли він годував стареньку, між ними на побутовому ґрунті виникла словесна суперечка: мати дорікнула синові щодо смаку приготовленої їжі. Це розлютило підозрюваного, і він завдав кількох сильних ударів кулаком у голову та по тулубу потерпілої. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці», — сказано у повідомленні.

Після скоєного сам викликав швидку допомогу та повідомив медиків, що нібито він повернувся додому і застав матір у такому стані, та характер травм на тілі загиблої одразу викликав сумніви в правоохоронців.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Суд відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, в Умані чоловік жорстоко вбив маму і доньку, а тіла закопав за хатою.

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