Моторошне вбивство школярів на Вінниччині: прокурор назвав ймовірний мотив вчителя

Поліція. / © Getty Images

Реклама

У місті Шаргород Вінницької області вчитель англійської мови ножем вбив двох своїх колишніх учнів. Підозрюваного затримали, коли він намагався втекти в напрямку україно-молдавського кордону.

Про мотиви підозрюваного розповів голова Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко в ефірі телемарафону.

За його словами, чоловік готувався до злочину. Під час пошуку було встановлено, що він заздалегідь придбав ніж-«колун», яким він і завдав школярам ушкодженнь, які виявилися несумісними з життям.

Реклама

“За однією з версій, його мотивом були особисті неприязні стосунки з дітьми. У них до цього в молодшій школі був конфлікт”, - наголосив Ткаленко.

Злочин класифіковано за статтею “умисне вбивство двох або більше осіб”. Санкція передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Зауважимо, міський голова Шаргород Володимир Барецький розповів, що 23-річного ексвчителя у березні звільнили з роботи у селі Копистирин за прояв агресивних дій. Зокрема, у нього були конфлікти з одним із хлопців, якого було вбито.

"Ми два рази направляли у школу комісію, бо там були недоречності різного плану. Довелося звільнити директора школи, а новий директор уже звільнив учителя англійської мови", - розповів голова.

Реклама

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород вбили двох школярів. Загиблими були учні 10-го та 11-го класу Шаргородської територіальної громади.

Підозрюваним виявився їхній колишній 23-річний вчитель. За попередніми даними, він напав на підлітків, коли ті йшли до навчального закладу. Чоловік раптово завдав їм колото-різані поранення в ділянку шиї. Діти померли під час надання невідкладної допомоги.