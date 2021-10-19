Моторошне відео: у Рівненській області водій на швидкості зніс візок з немовлям

Моторошне відео: у Рівненській області водій на швидкості зніс візок з немовлям

Автопригода сталася сьогодні на вулиці Грушевського.

65-річний житель села Княгинино, водій автомобіля Opel Meriva, наїхав на візок з немовлям, коли мати перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Від удару дитячий візочок перекинувся, однак 10-місячний хлопчик не випав, оскільки був пристебнутий. Медики у нього попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку під питанням.

24-річна мама дитини у ДТП не постраждала. Хлопчика госпіталізували до лікарні для додаткового обстеження.

Розпочато досудове розслідування. Водій був тверезий, зазначили у поліції.

Як повідомлялося, у Харкові сталася смертельна ДТП. В результаті 27-річний водій мікроавтобусу, який потрапив під своє ж авто, яке перекинулося набік, загинув на місці. Ще дві людини отримали поранення.

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