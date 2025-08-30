ТСН у соціальних мережах

Моторошне відео вбивства Парубія: правооохоронці пояснили, хто і навіщо злив у Мережу

Правоохоронці пояснили, чому відео з місця вбивства так швидко потрапило в мережу.

Микола Мерет на брифінгу щодо вбивства Парубія

Микола Мерет на брифінгу щодо вбивства Парубія / © ТСН

Відео вбивста ексголови Верховної Ради Андрія Парубія, яке поширили у Телеграм, є витоком інформації і через це порушать кримінальну справу.

Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет а брифінгу стосовно вбивства Парубія.

«Ми побачили це відео в Телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на внесення відомостей до ЄДРСР з приводу того, що був несанкціонований витік інформації в Телеграм. В рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, буде надана оцінка діям тієї людини, яка зробила витік цієї інформації», — каже прокурор.

За його словами, було встановлено, з якої камери знімалося це відео.

У поліції додали, що на даний час розглядають багато версій. Правоохоронці обіцяють прокоментувати і дати більш чітку інформацію трохи згодом.

«Ми досліджуємо багато версій, в тому числі російський слід. Ця версія також не виключається, вона перевіряється», — додав начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 серпня, невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово» застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Зловмисник випустив вісім куль у Парубія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і «ретельно підготовлене».

