Моторошне видовище: в Одесі узбережжя засіяне мертвими морськими кониками

Одесити публікують моторошні кадри з узбережжя міста. Так, воно засієне мертвими морськими кониками.

Кадри оприлюднили у Мережі.

На відео видно жахливу картину — десятки мертвих морських коників. Люди вважають, що невдовзі у Чорному морі може не стати дельфінів, адже воно на межі екологічної катастрофи.

«Я не знаю це екологічна катастрофа чи ні, але те, що весь берег усіяний загиблими морськими кониками — це не є добре. Прорив Херсоньскої плотини, розлив масла вдоль узбережжя, танкери з нафтою, постійні… Скоро ми і дельфінів не побачимо в Чорному морі», — написав користувач Threads.

Реакція Мережі

Підрив Каховської ГЕС — це катастрофа планетарного масштабу, яку вони влаштували свідомо. Тисячі загиблих морських коників на піску, дельфіни, що викидаються на берег через розірвані сонарами легені, тонни нафти в дельті Дунаю та на одеських пляжах. Це не випадковість. Це їхня природа, залишати після себе випалену пустелю і мертву воду. ​Вони ненавидять усе живе. Вони бояться нашої свободи, але ще більше вони ненавидять саму нашу землю, яка їх ніколи не прийме;

Кожна міна в морі, кожна пляма мазуту, кожна мертва істота на березі — це підпис російського солдата, який вміє лише руйнувати. ​Світ має перестати шукати «відтінки сірого». Немає ніякої політики, є абсолютне зло, яке чинить терористична держава Росія. Вони мають відповісти за кожного вбитого українця, за кожне спалене дерево і за кожну загиблу істоту в нашому морі і на суші. Ми не пробачимо. Природа не пробачить. Земля не пробачить;

Ясно, що це екологічна катастрофа;

ЦЕ НЕ ВІЙНА — ЦЕ ЕКОЦИД І ГЕНОЦИД. ЦЕ НИЩЕННЯ САМОГО ЖИТТЯ. Подивіться на наші береги. Вони більше не пахнуть морем. Вони пахнуть мазутом, гниллю і смертю.Те,що зараз відбувається з Чорним морем — це вирок руському міру, який, наче сарана, знищує все, до чого може дотягнутися. Росіяни прийшли сюди не просто вбивати людей.Вони прийшли вбивати майбутнє. ​Геноцид, бо вони цілеспрямовано нищать українців як народ,стираючи наші міста з лиця землі.​ Екоцид, бо вони перетворили наше море на кладовище;

Раніше ми писали, що у Чорному морі зафіксували витік соняшникової олії через руйнування резервуарів. Це — серйозна загроза для екосистеми.

«Впливає погода насамперед. Чи буде тихе море, чи буде воно штормове. На сьогодні Чорне море відносно спокійне. Тобто, на жаль, навіть невелика кількість олії, яка буде шкодити навколишньому середовищу, буде мати більший негативний ефект», — зазначив декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов.