Моторошні деталі ДТП у Дніпрі: збили на смерть дитину, а самі пішли до магазину

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. 19-річний хлопець відмовився визнавати, чи саме він був за кермом BMW. Він – студент і вже має судимість. Водночас за ненадання допомоги оголосили підозру і 17-річному юнаку, який у момент аварії також був у салоні автівки. Цей хлопець відзначився своїми скандальними відео. Але українців обурив ще один момент – після страшної ДТП юнаки просто пішли собі до магазину, доки в машині вмирала маленька дівчинка.

Нові деталі резонансного інциденту – читайте в ексклюзиві TSN.UА.

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Запобіжний захід

60 діб арешту без права внесення застави! Такий запобіжний захід обрали 19-річному підозрюваному у страшній аварії, яка сталася у Дніпрі. Пізно ввечері 1 грудня автомобіль BMW влетів у Ford, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей – 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні. Про аварію на житловому масиві "Червоний камінь" спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19:45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

Судове засідання

На судовому засіданні у справі смертельної ДТП в Дніпрі адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи. Захисник потерпілих Василь Серьогін висловив побоювання, що інший підозрюваний, неповнолітній пасажир BMW, може залишити територію України. Сам підозрюваний провину не визнав, а ще відмовився коментувати, чи він був за кермом.

Хто був за кермом

Протягом останніх трьох днів у мережі точилися дискусії — хто ж насправді був за кермом? Бо того ж дня, коли сталася аварія, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за “елітним” номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.

У місцевих пабліках писали, що це – 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився 2007 року та навіть не мав законного права сідати за кермо. Подейкують, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина. Ось що про підозрюваного пишуть місцеві ЗМІ.

В Мережі навіть опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року BMW збиває двох людей на переході і їде з місця події.

Однак 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром.

За попередньою інформацією, водій і пасажир BMW були тверезими. У Мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який, за даними поліції, був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція.

Дві підозри

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 ККУ – ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. За даними ЗМІ, йдеться про 19-річного Валерія Олещенка.

А вже 3 грудня перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантелеєв під час брифінгу підтвердив, що моторошну аварію у Дніпрі скоїв повнолітній фігурант справи. Також стало відомо, що резонансну справу далі розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Він додав, що неповнолітньому пасажиру авто оголошена підозра за ст. 136 ККУ за ненадання необхідної допомоги постраждалим. Прокуратура підтримала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Маршрут молодиків

Правоохоронці також повністю встановили маршрут молодиків до скоєння ДТП і після нього. Ось тут починається найцікавіше.

Далі – женуть дорогою і врізаються у Форд. А після дорожньо-транспортної пригоди водій Олещенко зник. Також з ним перебував вже знайомий нам з ТіkТоk пасажир Бессонов. Їх не було близько години. І знаєте, куди вони поділись? Пішли до магазину. В той час, поки внаслідок ДТП помирала 10-річна дівчинка.

Раніше йшлося про те, що у Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. Водночас 19-річний Валерій Олещенко відмовився визнавати, чи був за кермом авто. Під час аварії з ним у салоні був 17-річний юнак, що неодноразово виставляв відео, як ганяє містом за кермом. Саме його батько є власником BMW. Розслідування цієї трощі, а також перегляд літньої ДТП за участі неповнолітнього взяло на себе Головне слідче управління Нацполіції.

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