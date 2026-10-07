Моторошні наслідки удару по Прилуках: загинув ексвійськовий та мати його дружини-поліцейської

Зруйнований через атаку РФ будинок у Прилуках / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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Серед загиблих унаслідок ракетного удару Росії по Прилуках на Чернігівщині опинилися колишній офіцер поліції, який нещодавно повернувся з фронту, а також мати його дружини-поліцейської, яка зазнала поранень.

Про це повідомили очільник МВС України Іван Вигівський та поліція Чернігівської області.

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За даними поліції, загиблим унаслідок атаки став Олег Малиш, який донедавна служив у стрілецькому батальйоні поліції Чернігівщини та воював на фронті. Нещодавно офіцер звільнився зі служби за станом здоров’я.

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Малиш присвятив роботі в органах внутрішніх справ понад два десятиліття. До лав правоохоронців він приєднався 2001 року, розпочавши службу оперуповноваженим карного розшуку у Прилуках. У цьому місті він надалі й продовжив службу.

2024 року Малиш долучився до стрілецького батальйону Головного управління Нацполіції в Чернігівській області. Він безпосередньо брав участь у захисті України від російських загарбників.

Дружина загиблого також працює в поліції. Наразі після атаки вона перебуває в лікарні у тяжкому стані. Внаслідок цього ж удару загинула її мати, а трирічна племінниця дістала поранення.

Олег Малиш / © Поліція Чернігівської області

Ракетний удар по Прилуках — останні новини

Нагадаємо, станом на 14:00 внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Прилуках загинуло 14 людей, зокрема четверо дітей, ще понад 50 отримали поранення. Ракета повністю знищила під’їзд житлової п’ятиповерхівки, а також пошкодила Центр творчості дітей та юнацтва і підприємство. На місці атаки триває розбирання завалів і пошук людей, надзвичайникам вдалося врятувати 12 осіб.

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Унаслідок атаки на Прилуки також було пошкоджено газопровід, через що без газу залишилися понад 18 тис. мешканців. Бригади «Газмережі» працюють над відновленням постачання. Крім того, у зруйнованому будинку проживали співробітники «Групи Нафтогаз», зокрема відомо про одну загиблу працівницю.

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