Моторошні руйнування: росіяни скинули авіабомбу на будинок у Костянтинівці (відео)

Російські війська завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької обласні, яким пошкодили житлові будинки. Руйнування внаслідок ворожої атаки зняли на відео.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Через російський авіаудар по Костянтинівці сталося пряме влучання авіабомби типу ФАБ-250 у багатоквартирний будинок. Унаслідок удару пошкоджено п’ять фасадів багатоквартирних будинків.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. До екстрених служб — поліції, рятувальників чи медиків — не надходило жодних звернень.

Горбунов наголосив, що російські окупанти продовжують систематично обстрілювати населені пункти, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Тож очільник МВА закликав місцевих жителів не наражатися на небезпеку та евакуюватися.

Нагадаємо, російські окупанти 9 жовтня завдали удару по Костянтинівці: загорівся Свято-Успенський храм УПЦ МП. Місцеві жителі повідомляли, що через відсутність води та пожежників загасити займання неможливо, і вогонь поширюється.

До слова, у ніч проти 15 жовтня російські загарбники атакували Слов’янськ. Сталися два влучання дронів у школу, були пошкоджені прилеглі приватні будинки.