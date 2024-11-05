Моторошні злочини проти рідних дітей: в Україні до довічного засудили чоловіка 

В Україні до довічного позбавлення волі засудили батька через моторошний злочин проти своїх доньок: він зґвалтував двох дівчаток, віком 12 та 14 років.

Про це йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.

За даними суду, чоловік від 2022 до 2023 року ґвалтував свою 14-річну доньку. Він змушував дитину вступати з ним сексуальні стосунки різними способами. Загалом дівчинка згадала про 12 випадків насильства.

Свою 12-річну доньку чоловік змушував торкатись до свого статевого органу. Проте дитина вирвалась від батька та втекла на вулицю, де вона дочекалась матері і про все їй розповіла. Старша дитина зазначила, що мовчала, бо боялась батька.

На суді мати дітей зазначила, що коли молодша донька розповіла їй про вчинок батька, вона прогнала чоловіка. Жінка зазначила, що у них із кривдником є 6 дітей. Підсудний зловживав алкоголем та часто зраджував їй з іншими жінками. Доньки і досі бояться свого батька.

Суд вирішив не допитувати потерпілих дітей, оскільки для них це велика травма і навіть під час слідства, згадуючи про злочин, вони плакали.

Батько дітей на суді провину заперечив. Судово-медичний експерт зазначив, що на момент злочину чоловік мав ознаки легкої розумової відсталості, проте він усвідомлював свої дії та є осудним.

Також психолог рекоментував усім дітям надати психологічну підтримку, оскільки через вчинок батька, вони пережили значну травму.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.3, 4, 6 ст.152,ч.6 ст. 153 КК України та засудив чоловіка до довічного позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Харківщині 17-річний студент зґвалтував 15-річну дівчину.

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