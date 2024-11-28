Моторошний обстріл Одеси: зросла кількість жертв внаслідок дронової атаки 8 листопада

Російські терористи забрали ще одне невинне життя.

Зросла кількість жертв внаслідок російської дронової атаки 8 листопада. У лікарні від отриманих травм померла 26-річна дівчина.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Лікарі робили все можливе, проте врятувати одеситку, на жаль, не вдалося…Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - пише Кіпер.

Нагадаємо, 8 листопада армія РФ масовано атакувала Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок обстрілу загинув 46-річний чоловік, ще 9 людей - зазнали поранень.

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