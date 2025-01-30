Моторошний удар по багатоповерхівці в Сумах: яка остаточна кількість загиблих і поранених (фото)

Впродовж 19 годин рятувальники розбирали завали на місці "прильоту" в Сумах, дістаючи з-під руїн тіла.

В Сумах завершили аварійно-рятувальні роботи на місці "прильоту" “Шахеда” по багатоповерхівці. Внаслідок ворожого удару 9 людей загинули, 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це передають МВС і Сумська прокуратура.

Серед загиблих аж три подружжя – 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина. Також загинули 64-річний та 63-річний чоловіки і 37-річна жінка.

Ще 14 людей, серед яких 8-річна дівчинка, зазнали поранень. Серед поранених також – 17-річний Денис Журба, який перебуває у критичному стані в лікарні.

Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та понад 20 автомобілів. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 січня Росія завдала удару "Шахедом" по десятиповерховому житловому будинку в Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.

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