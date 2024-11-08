Моторошний удар по Запоріжжю: на руїнах будинку знайшли фото мами та сина, які загинули внаслідок атаки РФ

Кровожерливості ворога, який невпинно вбиває цивільних, просто немає меж.

У Запоріжжі на руїнах будинку знайшли фото загиблих внаслідок удару Росії КАБами. На ньому зображена мама Софія та її 1,5 річний син Адам.

Світлину у Мережі виклала сестра загиблої.

"Це подряпане фото – єдине, що вціліло з квартири мого дядька, маминого брата, якого я обожнюю. Тільки одне фото, яке стояло на кухні. На ньому моя сестра і мій півторарічний племінник, дівчина з дитиною зліва, яких вчора вбив російський КАБ", – пише сестра загиблої.

Вона додає, що це було пряме влучання у їхній під'їзд. Усі загинули – мама, син та прабабуся хлопчика.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні. Кривава атака забрала життя 9 людей.

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