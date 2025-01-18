Моторошна трагедія на Закарпатті: лижниця впала з підіймача

На гірськолижному курорті Драгобрат трапилася трагедія: під час катання на лижах загинула дівчина.

Про це стало відомо з соціальних мереж.

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Як повідомляють очевидці, дівчина не втрималася на бугельному підйомнику, втратила рівновагу та впала, в результаті чого вона зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

На місце події оперативно прибула поліція, однак офіційна інформація про інцидент поки що відсутня. Причини та обставини трагедії наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті Астун у Піренеях на крісельному підйомнику сталася аварія. Внаслідок інциденту травмовано близько 30 осіб, з яких стан 17 оцінюється як тяжкий або дуже тяжкий.

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