Мотосезон завершено: ЗСУ показали ефектні кадри роботи по транспорту ворога (відео)

Ворожа техніка палала дуже яскраво.
Наші бійці завдали артилерійських ударів по мотоциклах супротивника. Тепер це купа брухту, яка вже не поїде українськими дорогами.
Завдання виконала 148 артилерійська бригада десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Достроково закриваємо мотосезон для ватного мотоклубу "Балалайкер". Просимо прибрати вразливих мотоциклістів від екранів", - іронічно зауважили у бригаді.
Раніше бійці підрозділу БпЛА 63-ї окремої механізованої бригади завдали точного удару по російському "танку-сараю", обшитому металевими листами. Танк спалахнув зсередини, перетворюючись на брухт, що палає.
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