Мотострілки РФ через втрати на Донбасі відмовляються від участі у "спецоперації" на території України - Генштаб

Збройні сили України завдають великих втрат підрозділам армії РФ.
Так, через це відмовилися далі воювати в Україні військовослужбовці 38-ї мотострілецької бригади РФ.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України , - йдеться у повідомленні.
Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до РФ.
Нагадаємо, що Росія уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
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