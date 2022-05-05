Мотострілки РФ через втрати на Донбасі відмовляються від участі у "спецоперації" на території України - Генштаб

Мотострілки РФ через втрати на Донбасі відмовляються від участі у "спецоперації" на території України - Генштаб

Збройні сили України завдають великих втрат підрозділам армії РФ.

Так, через це відмовилися далі воювати в Україні військовослужбовці 38-ї мотострілецької бригади РФ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України , - йдеться у повідомленні.

Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до РФ.

Нагадаємо, що Росія уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.