Реклама

Про це в своєму сюжеті розповідає телеканал ICTV.

Раніше цього року, Mountain Seed Foundation за підтримки американського Фонду Баффета облаштував скелелазні маршрути Via Ferrata, які стали ключовим елементом проєкту.

«Ми прагнемо не просто дати можливість відпочити, а й навчити людей, які пережили травматичний досвід війни, знову знаходити сенс і радість у житті. Через скелелазіння та спільний сімейний досвід допомагаємо відновлювати взаєморозуміння в родині, долати страхи й відкривати в собі силу — ту, що дозволяє підкорювати не лише вершини, а й власні внутрішні перепони», — розповідає Ірина Приходько, директорка програми та співзасновниця Mountain Seed Foundation.

Реклама

Табір діє поблизу міста Виноградів, на Чорній Горі. Саме тут облаштовано спеціальні маршрути для скелелазіння різної складності. Програма розрахована на щомісячні двотижневі заїзди і триватиме до травня 2026 року.

«Це табір для всієї сім’ї, тому що одна зі складових зцілення — це саме сім’я, хто дійсно допомагає і завжди поряд», — зазначають організатори проєкту.

Під час заїзду, який показали журналісти ICTV, табір відвідали 13 родин загиблих захисників, зокрема — вдови й діти з Запорізької області. Безпосередньо зараз йде табір для родин з Сумської області, наступні у липні – родини з Києва.

Серед учасниць — Оксана з Мелітопольського району, яка втратила чоловіка після двох років його служби у ЗСУ. Жінка разом із донькою вперше спробувала скелелазіння:

Реклама

«Є якась можливість — ми чіпляємося, щоб якось себе витягнути емоційно. Підтримати себе і дитину, звісно», — поділилася вона.

А ось Вікторія, чоловік якої загинув 9 місяців тому, каже, що скелелазіння допомогло їй відчути внутрішні сили: «Це класно, це дає відчуття, що ти можеш зробити все. Якщо підкорити гори, то, значить, можна подолати й інші перешкоди в житті».

Програма включає не лише фізичну активність, а й психоемоційні практики — заняття з психологами, арттерапію, дихальні техніки. Учасники вчаться долати страх, виходити з травматичних станів та будувати плани на майбутнє.

«Ми намагаємося допомогти жінкам. В тих умовах, у цьому стресі, ми показуємо їм, як з допомогою природи можна себе підтримати», — пояснюють психологи, залучені до проєкту.

Реклама

Цей благодійний проєкт уже реалізовувався у Словенії та Австрії, але саме в Україні працюватиме найдовше — майже рік. Програма підтримки доступна також для ветеранів, військовополонених та родин зниклих безвісти. Участь у таборі — безкоштовна.

Довідка

Mountain Seed Foundation (MSF) — неприбуткова благодійна організація зі штаб-квартирою в Айдахо (США), заснована у 2021 році. Її головна місія — надання психологічної підтримки українським родинам, які постраждали внаслідок війни, через поєднання арт-терапії, природотерапії та фізичної активності, зокрема скелелазіння.

Фонд відомий завдяки:

Реклама

Реабілітаційним таборам у Австрійських Альпах, де проводяться сесії психологічної підтримки, розроблені професоркою Єльського університету.

Документальному фільму «Camp Courage» від режисера National Geographic (доступний на Netflix), який розповідає історію дівчинки Мілани з Маріуполя.

Сюжету на CBS «60 Minutes» (під час другого табору всесвітньо відомий журналіст Скотт Пеллі та команда програми «60 Minutes» відвідали табір і зняли репортаж про діяльність MSF в Австрії).

Програмам Mini Base Camp у Львові, Черкасах і Києві — урокам скелелазіння та психологічній підтримці для дітей і жінок військових.

Проведенню таборів для родин ветеранів, загиблих військовослужбовців, а також сімей біженців в Австрійських Альпах (Черкаська та Дніпропетровська області, міста Миколаїв і Київ, та з інших регіонів України).

Гуманітарній діяльності: евакуація родин з небезпечних регіонів України, забезпечення військових генераторами, міжнародна інформаційна присутність (CBS, Voice of America, Outside Magazine).

Фонд об’єднує зусилля американських ветеранів і міжнародних фахівців задля відновлення українських родин, які постраждали від війни.