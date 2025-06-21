Що криється за ідеями Путіна про "один народ": Портников застерігає

Журналіст Віталій Портников

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За імперськими наративами Кремля про «один народ» та «російські корені України» криються приховані загрози для України. Але справжня небезпека полягає у щоденних мовних виборах українців, які формують майбутнє ідентичності держави.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у дописі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Портников у своїй публікації звернув увагу, що з кожним роком повномасштабної війни первісний шок та бажання розмовляти українською «на знак протесту» поступово слабшає та поступається місцем звичному російськомовному побутовому комфорту та посиланням на Конституцію. Він із занепокоєнням відзначив, що чим ближче до міст, які Росія запланувала перетворити на руїни, тим більше російської мови досі лунає на вулицях.

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Журналіст застеріг від легковажного ставлення до цього, як до «еволюції». На його думку, головне — не державна політика чи закони про мову, а насамперед особисті зусилля кожного громадянина та свідомий вибір розмовляти українською не тільки на роботі чи у громадських місцях, а й вдома, в родинному колі.

«Україна — держава, у якій сімʼя завжди панує над будь-якими намірами влади. Якщо ви сьогодні говорите з вашими дітьми російською, якою мовою ці діти будуть сьогодні дивитися мультфільми, а завтра — дивитися фільми і читати книжки? Чи може ви думаєте, що в умовах „образи“ на Росію у нашій країні зʼявиться якась особлива російськомовна культура „для своїх“?», — поставив риторичне запитання журналіст.

Він провів паралелі з Німеччиною, Австрією та німецькими кантонами Швейцарії, де спільний культурний простір визначається домінуючою мовою, навіть якщо народи не вважають себе «одним цілим».

«На цьому просторі все спільне — від поп-музики і літератури до путівників по нічних клубах. Якщо якась мова залишається мовою вашого побуту і сімейного діалогу, вона візьме своє у культурі і свідомості — і ніяка держава вам не допоможе», — підкреслив Портников.

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Журналіст додав, що держава може ухвалити закони і перейменувати вулиці, але якщо люди не робитимуть зусилля над собою, «Україна у майбутньому буде країною Пушкіна, Путіна і Латиніної, а не країною Шевченка, Лесі і Шептицького.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін знову озвучив ідеологічну риторику, яка заперечує суверенітет України. Він заявив, що українці та росіяни є «одним народом», і з цього погляду «вся Україна — наша».

Раніше Портников заявив, що Росія цілеспрямовано тероризує цивільне населення України, аби схилити її до капітуляції та прийняття умов Кремля. Це є частиною плану, подібного до дій РФ у Чечні.