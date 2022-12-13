Мова і боротьба з пропагандою РФ: чому важливо якнайшвидше ухвалити законопроєкт про медіа

Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

Законопроєкт про медіа № 2693-д, який має врегулювати в Україні відносини, пов'язані з поширенням масової інформації, Верховна Рада намагається ухвалити ще від 2020 року. Відтоді в країні відбулося багато змін, а цього року розпочалася широкомасштабна війна з РФ, яка докорінно змінила ситуацію в інформаційному просторі України.

Тому цього року цей документ знову повернувся до порядку денного українського парламенту та навіть 30 серпня пройшов перше читання. Тобто законопроєкт №2693-д "Про медіа" ухвалено за основу. Наразі нардепи готуються проголосувати за нього вже і в другому читанні. Проте, за словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, наразі цей законопроєкт занадто політизований та має дуже багато правок.

Чому законопроєкт про медіа важливий, разом з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем розбирався ТСН.ua.

Цей проєкт закону спрямований на забезпечення та регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа. Тобто регулює відносини, пов'язані з поширенням масової інформації. Цей Закон також визначає правові засади діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

Більше того, він оновлює правила щодо мовних квот для аудіовізуальних медіа (ТБ і радіо), зокрема, наближає введення квоти української мови у розмірі 90%. Щоправда ця квота запрацює у разі ухвалення закону від 01.01.2024 року. Проте, як ТСН.ua сказав Тарас Кремінь, фактичної української мови наразі вже і значно більше, ніж передбачено квотою. Реальний стан дуже високий в інформаційному просторі, тому прив'язка до термінів вже не настільки актуальна.

- Що ще змінюється у мовному аспекті в порівнянні з поточним регулюванням? Чи підтримуєте ви ці зміни?

"По-перше, змінено визначення україномовних програм та фільмів, відповідно до яких вони справді мають бути україномовними. По-друге, вилучено рекламу з часу обрахунку мовних квот на радіо й телебаченні. І ключове - вдалося додати норми про відповідальність за приниження і зневажання державної мови. І також окремі норми гармонізовано з законом про державну мову", - наголосив Тарас Кремінь.

Також законопроєкт про медіа оновлює процедуру формування чорних списків, тобто переліку осіб, що становлять загрозу для національного інформаційного простору. І за словами, Тараса Кременя, поява таких списків не є випадковою.

"З початком війни 2014 року такі списки були реакцією на контрпропаганду окремих громадян сусідніх країн, які намагалися дестабілізувати ситуацію в україні. Це абсолютно виправдано, коли їм було заборонено в'їзд або окремих з них оголосили у міжнародний розшук. Поява цих списків у законопроєкті про медіа - це продовження роботи, яка велася і точилася від 2014 року. Такі списки - це один із форматів нашої протидії і дезінформації і утвердження національних інтересів", - вважає Уповноважений із захисту державної мови.

До того ж в законопроєкті окремий дев'ятий розділ присвячений боротьбі з пропагандою та протидії агресії РФ на інформаційному фронті. І Тарас Кремінь позитивно оцінює ці норми документу, оскільки вони є факторами, які відповідають за національну безпеку України.

"Усе, що направлено на посилення нашого інформаційного середовища, як основної складової боротьби проти країни-агресорки, звичайно, ми підтримуємо і поділяємо. Хочу сказати словами з рішення Конституційного суду України - усе, що несе загрозу українській мові, культурі та ідентичності в інформаційному простор,і - складає небезпеку для української державності. Усе, що нам загрожує на рівні метальному і духовному, інформаційному і культурному - це складає загрожує державності. Мова є одним із ключових факторів нашої безпеки", - наголошує він.

Важливість законопроєкту про медіа для України має ще одну важливу складову - євроінтеграційну. Тобто від його ухвалення залежить динаміка руху України до ЄС.

"Буду вірити, що найближчим часом цей законопроєкт буде винесений до стін Верховної Ради і підтриманий більшістю нашого парламенту. Переконаний, це має статися цього тижня. Від цього документа, як і від низки інших, залежить, наскільки динамічно Україна буде йти до Європейського Союзу", - наголосив Тарас Кремінь.

Оскільки, на його переконання, сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення, державна мова стала однією з ключових ліній оборон і поява закону про медіа це не щось випадкове - це закономірне, комплексне рішення з посилення наших національних безпекових параметрів, на яких тримається українська держава.

Нагадаємо, законопроєкт "Про медіа" зареєстрували у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, у травні 2020 нардепи відправили його на повторне перше читання, а потім і на доопрацювання. 30 серпня 2022 року Рада ухвалила документ у першому читанні і наразі нардепи повинні розглянути його в цілому - ухвалити у другому читанні.

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