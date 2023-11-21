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Мовний омбудсман пояснив, чому не існує поняття "російськомовний українець"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Мовний омбудсман пояснив, чому не існує поняття "російськомовний українець"

Мовний омбудсман Тарас Кремінь

Українська в Україні є і має бути панівною.

Немає такого поняття "російськомовний громадянин України". Цей маркер був запроваджений російською ідеологією. 

Про це сказав мовний омбудсман Тарас Кремінь в ефірі "Радіо Свобода".

Як відзначив омбудсман, це питання визначається рішенням Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року. У ньому йдеться про те, що є громадяни України, які свого часу були зросійщені. 

Що треба покращити

В Україні, вважає уповноважений, треба ухвалити Програму сприяння опануванню української мови як державної.

"Українська є обов'язковою для Збройних Сил України, для розвідорганів, вона є панівною у всіх сферах суспільного життя. І незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української Держави. Тому що це мова освітнього процесу та майбутнього. І це свідомий вибір мови незламної нації", – зауважив мовний омбудсмен.

Відзначимо, нещодавно на Одещині спалахнув мовний скандал. Продавчиня відмовилася обслуговувати дівчину українською.

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Дата публікації
Перегляди
1153
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