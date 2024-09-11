“Мовний патруль” в Івано-Франківську: мер Марцінків розповів, як діятимуть інспектори

Особам, які в громадському просторі чи під час надання послуг не вживають державну мову толерантно робити зауваження у разі вживання російської мови та пропонувати відвідати мовні курси.

Громадяни, які долучаться до так званих “мовних патрулів”, які мають намір запровадити в Івано-Франківську, не будуть мати особливих повноважень і не каратимуть порушників.

Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі телеканалу NTA.

За його словами, громадські інспектори на вулицях міста та в громадських закладах стежитимуть за дотриманням мовного законодавства та популяризуватимуть використання державної мови у публічному просторі.

Мер Івано-Франківська наголосив, що “мовні патрулі” будуть толерантно робити зауваження у разі вживання російської мови та пропонувати відвідати мовні курси.

"Будуть казати: "Ми просимо вас вживати державну мову, якщо вам важко говорити українською, то можете пройти курси, аби вам було легше нею спілкуватися". Хоча дуже дивно звучить в Україні навчати українців української, але, на жаль, наразі такі обставини”, - зазначив Марцінків.

У разі виявлення порушень щодо вживання державної мови в публічному просторі чи під час надання послуг або агресивної реакції на зауваження громадські інспектори будуть викликати поліцію.

Руслан Марцінків повідомив, що після оприлюднення інформації про ініціативу до адміністрації міста вже звернулися близько 50 осіб, які бажають стати мовними інспекторами. Але коли вони зможуть приступити до такої діяльності наразі невідомо.

Як виявилося, для реалізація цієї ініціативи з інспекторами ще потрібно провести навчання, програму якого ще тільки розробляють.

Нагадаємо, раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що після зустрічі з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем у нього виникла ідея створити "мовну інспекцію", оскільки у громадському просторі міста, за його словами, побільшало російської мови.

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