Мовний скандал у Дніпрі: викладачку покарали, але у Мережі обурені

У медичному університеті Дніпра оголосили догану викладачці Людмилі Новоженіній, яка, за словами студентів, змушувала їх переходити на російську мову під час її пар.

Проце повідомила народна депутатка Наталя Піпа на своїй сторінці у Facebook.

"Викладачці медуніверситету Дніпра дали догану. Це перша скарга. Університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. Нам треба творити спільний українськомовний простір без образ один одного!", - йдеться у її дописі.

Однак у Мережі обурені рішенням керівництва університуту. Українці вважають, що викладачку потрібно було звільнити. Окрім того, вони нарікають, що апарат вишу довго думав, як покарати Новоженіну. Користувачі соцмереж залишають такі коментарі:

"Якось слабенько і пізненько.

Чому її не звільнили???

Непогано для початку. Тепер треба слідкувати, чи подіє

Викладачці як соловейку".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Віджигає не лише Фаріон! В Україні спалахнув новий МОВНИЙ СКАНДАЛ!

Нагадаємо, минулого місяця одна зі студенток медичного університету Дніпра заявила, що викладачка змусила її говорити російською та принизила за українську мову. Однак педагогиня від усіх звинувачень зрікається. У ректораті виші пізніше повідомили, що викладачка потрапила до реанімації. Їй стало зле під час занять. Що відомо про мовний скандал - читайте ТУТ.

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