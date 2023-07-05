Мовний скандал у школі в Дніпрі: вчительку, яка розпочала урок російською, оштрафував уповноважений із захисту держмови

Усе почалося в квітні, коли мама втрутилася в онлайн-урок, бо вчителька розмовляла російською.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прийняв рішення накласти адміністративний штраф у розмірі 3 400 гривень на вчительку математики зі школи №126 у Дніпрі. Педагогиня спілкувалася російською мовою під час уроку.

Про це повідомив Тарас Кремінь на своїй сторінці в Facebook.

“Заходи державного контролю за застосуванням державної мови підтвердили факт порушення мовного закону. Вчитель математики комунального закладу освіти в Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство”, – зазначив він.

Уповноважений підкреслив, що в умовах повномасштабної війни сфера освіти має бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства.

“Існує гостра необхідність посилення інституційного контролю за забезпеченням виконання вимог законодавства щодо застосування державної мови в межах освітнього процесу та під час виконання службових обов’язків керівниками та педагогічними працівниками закладів освіти. Освітяни мають відчувати відповідальність за утвердження української мови як державної”, – пояснив Тарас Кремінь.

Зазначимо, що відповідно до положень Законів України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту” мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова.

Згідно з пунктом 14 частини першої статті 9 мовного Закону, педагогічні працівники зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Що сталося в школі

Нагадаємо, що скандал у школі №126 в Дніпрі спалахнув наприкінці квітня 2023 року. Мама учениці 6-го класу зробила зауваження вчительці через те, що та спілкувалася російською мовою під час уроку.

“Знову вчителька, наша класна керівниця, починає урок математики російською. Учень з класу двічі звертається до неї українською, і двічі вона відповідає російською. Потім переходить на українську, потім знову на російську. Так триває декілька хвилин – і мої нерви здають”, – пояснювала мама учениці.

Після цього 12-річну дитину, за словами жінки, почали цькувати та писати погрози в месенджері. Саму маму, за її словами, видалили з батьківського чату.

Жінка стверджувала, що у школі намагаються приховати інцидент. Утім, в адміністрації закладу запевняли, що в усьому розібралися. А поліція факт булінгу не виявила.

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