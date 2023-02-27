Мовний скандал на Волині: у виші Луцька перерахували заслуги викладачки, яка проводить пари російською

Днями у Волинському національному університеті розгорівся скандал через те, що одна із викладачок веде пари російською мовою.

Керівництво Волинського національного університету імені Лесі Українки випустило офіційну заяву після того, як розгорівся скандал, що викладачка Луїза Оляндер проводить заняття російською мовою.

Відповідне повідомлення розмістили на сайті вишу.

Там зазначили, що "мова освітнього процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки – українська". Та те, університет забезпечує обов’язкове вивчення всіма здобувачами освіти, зокрема й іноземцями, державної мови, а також її дослідження і популяризацію.

"Єдиного мовного режиму в університеті дотримуються всі учасники освітнього процесу, зокрема й пані професор Луїза Оляндер – перший доктор філологічних наук і перша жінка-професор на Волині", - йдеться у повідомленні.

Далі керівництво університету приводить текст про наукові заслуги Луїзи Оляндер у сфері вищої освіти.

У навчальному закладі також просять журналістів не поширювати "сенсаційних матеріалів".

"Просимо засоби масової інформації дотримуватися журналістських стандартів, зокрема принципу об’єктивності, і не поширювати "сенсаційних" матеріалів, які ображають гідність пані професорки Луїзи Оляндер та всю академічну спільноту Волинського національного університету імені Лесі Українки", - йдеться у повідомленні.

Мовний скандал у Волинському національному університеті

Днями у Волинському національному університеті імені Лесі Українки розгорівся скандал через те, що одна із викладачок веде пари російською мовою. Студенти відмовляються ходити на лекції докторки наук Луїзи Оляндер, свою позицію вони висловили керівництву факультету.

Деканка факультету Лілія Лавринович пояснила, що Луїза Оляндер намагається говорити українською мовою, але не все і завжди у неї виходить.

Деканка також додала, що цього року у викладачки завершується контракт, продовжувати його не будуть.

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