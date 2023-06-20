Мовний скандал в Одесі: дві жінки накинулися на вуличних музикантів, які співали патріотичні пісні (фото / відео)

Вони вигукували їм фрази "понаїхали" та жестами демонстрували своє незадоволення.

В Одесі розгорівся мовний скандал. Там дві нетверезі жінки напали на вуличних музикантів, які співали українські пісні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала очевидець інциденту Юлія Городетська.

За словами жінки, дві жінки підійшли до вуличних артистів, які співали українські пісні, та почали викрикувати фрази “понаїхали”. Вони “кидалися” на Юлію, яка знімала на відео цей інцидент та намагалися вибити з рук телефон.

“Закінчилося все звичайно: “Подивися на себе, та в тебе ж мужика давно не було, хто ж тебе захоче” та іншими одеськими богемними оборотами людей, які страшно пишаються тим, що тут народилися. Я також народилася. І теж пишаюся. Але, Боже, як соромно за цю пі***ту. Особливо зараз, коли в місті справді багато неодеситів – вимушено, трагічно, але тут. Хтось утік із захопленого будинку чи з будинку, який постійно бомбардують. Огидно. Здається, якщо я почую питання “ви одеситка?” ще хоч раз, мене вирве - прямо на того, хто запитує”, - розповіла Юлія.

Вона також додала, що на місці були і патрульні поліцейські, які перевірили документи у музикантів, проте в сам конфлікт особливо не втручалися.

“А де ви були, коли та зірка з вухами чіплялася до Віті? Чому ви не перевірили тих тьоть, які особливо й не ховалися?”, - підкреслила жінка.

В Одесі дві жінки накинулися на музикантів, які співали українські пісні

Нагадаємо, що у Львові на одній з вулиць підліток з Одеси співав пісні Цоя.

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