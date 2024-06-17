Мовний скандал в Одесі: омбудсмен розповів, що загрожує організаторам заходу

В Одесі 15 червня стався новий мовний скандал на бізнес-заході. Відвідувачку вигнали із залу після прохання до спікера дотримуватись законів України і перейти на українську мову. На інцидент відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, реакція буде жорсткою, адже цькувати за мову та виганяти з публічної події – це предмет уваги правоохоронних органів.

"Одеський мовний скандал – це класична історія про граблі, на які наступили організатори. Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще має місце у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників", - прокоментував він.

Кремінь наголосив, що порушники будуть покарані.

"Нікому не дозволено такі грубі зловживання по відношенню до громадян України. Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови та, у випадку порушень, діяти і належним чином відреагувати. В цій ситуації, яка виникла під час війни, яка точиться і за право на українську, – особливо", - резюмував мовний омбудсмен.

Нагадаємо, у Києві на дівчину напали проросійські чоловіки.

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