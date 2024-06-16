Скандал в Одесі: відвідувачку випхали із заходу через прохання дотримуватись закону про мову – відео

Суперечка сталася на бізнес-заході в Одесі.

В Одесі в суботу, 15 червня, пройшов бізнес захід під назвою "Вечір нетворкінгу", на якому спалахнув мовний скандал.

Відео поширили у Мережі.

Так, організатор події Віталій Ступаєнко відкрив початок заходу російською мовою. Далі один із спікерів – Олег Філашкін – також почав свій виступ мовою окупантів, причому його презентація на екрані була українською мовою.

На що одна із відвідувачок попросила дотримуватись закону про державну мову і говорити українською, або надати перекладача.

"Мені зручніше так. Давайте без цього… Якщо ви не розумієте (українську мову - ред.), я не тримаю вас тут і не змушую слухати", - відповів їй спікер.

Присутні у залі почали закидати дівчині, щоб вона не заважала спікеру і щоб найняла собі перекладача.

Зрештою її вивели із залу, "бо вона зриває захід, на який і так було складно продати квитки".

На сторінці в Instagram організаторам посипалися тисячі гнівних коментарів про порушення закону про мову. Юзери також порадили їм у подальшому робити свої заходи у Росії, якщо вони не бажають дотримуватися законів України.

Коментарі в Instagram на адресу організаторів заходу "Вечір нетворкінгу" в Одесі

Коментарі в Instagram на адресу організаторів заходу "Вечір нетворкінгу" в Одесі

Коментарі в Instagram на адресу організаторів заходу "Вечір нетворкінгу" в Одесі

Коментарі в Instagram на адресу організаторів заходу "Вечір нетворкінгу" в Одесі

Коментарі в Instagram на адресу організаторів заходу "Вечір нетворкінгу" в Одесі

Коментарі в Instagram на адресу організаторів заходу "Вечір нетворкінгу" в Одесі

Нагадаємо, у Києві на дівчину напали проросійські чоловіки.

Читайте також провідні новини дня: