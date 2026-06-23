Мовний скандал на Тернопільщині: через пісню MONATIK під час випускного розпочали службове розслідування

Фото ілюстративне Інцидент трапився у ліцеї №2 / © Фото з відкритих джерел

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У Копичинцях Тернопільської області виник мовний скандал навколо випускного вечора в Ліцеї №2. Під час традиційного танцю випускників із батьками прозвучала композиція «Батькам» українського артиста MONATIK, у якій наприкінці є репліки російською.

Про це повідомляє TeNews.

Відео з останнього вальсу оприлюднили у соцмережах. Після цього користувачі почали активно обговорювати вибір пісні. Частина людей висловила обурення через використання російськомовних фраз під час дитячого заходу в умовах повномасштабної війни.

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Водночас деякі коментатори зауважували, що не варто критикувати випускників за цей вибір, оскільки учні протягом останніх років навчалися під час повітряних тривог та змушені були проводити частину занять в укриттях.

У Копичинцях розслідують використання пісні з російськомовними словами

У відділі освіти Копичинецької громади повідомили, що за фактом ситуації створили комісію та розпочали службове розслідування.

За словами керівника відділу освіти Степана Василишина, йдеться про випускний вечір, який відбувся 21 червня. Після офіційної частини випускники виконували танець із батьками, для якого й обрали пісню MONATIK.

Представник громади пояснив, що адміністрація школи не знала про наявність російськомовних реплік у кінці композиції, оскільки саме цю частину заходу не репетирували. Пісню обрали батьки разом із учнями, хоча школа пропонувала інший варіант.

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Мораторій на російськомовний культурний контент

Після інциденту виконавчий комітет Копичинецької міської ради ухвалив рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного контенту в громаді та обмеження його використання у комунальних закладах освіти. Остаточно рішення мають затвердити депутати.

За підсумками службового розслідування комісія також має оцінити дії відповідальних осіб. У разі встановлення порушень організаторам можуть оголосити догани.

Нагадаємо, українська співачка Анастасія Приходько потрапила у центр гучного скандалу через свої висловлювання щодо мовного питання.

Анастасія Приходько також дала різку відповідь критикам, які дорікають їй за вибір мови.

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