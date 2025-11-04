- Дата публікації
Мовний скандал у Харкові: водій таксі втратив роботу через зневагу до державної мови
Водія таксі покарали за небажання обслуговувати пасажирку українською мовою.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла рішення про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 грн на водія таксі в Харкові. Причиною стало те, що чоловік у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою, порушивши вимоги законодавства. Сервіс таксі, зі свого боку, безстроково обмежив цьому водію доступ до своєї платформи.
Про це вона повідомила у соціальній мережі Facebook.
Штраф за порушення та реакція сервісу
Згідно зі статтею 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», українська мова є мовою обслуговування пасажирів в усіх видах транспорту. Обслуговування іншою мовою можливе лише на прохання пасажира і за взаємної згоди сторін.
Під час здійснення заходів державного контролю Уповноважена також звернулася до центрального офісу відповідного сервісу таксі. Сервіс повідомив, що після інциденту:
Доступ цього водія до платформи обмежено безстроково.
Всіх водіїв компанії знову попередили про обов’язкове обслуговування клієнтів українською мовою.
Подальші дії влади
Олена Івановська наголосила, що накладення штрафу — лише перша реакція держави на неприпустиму поведінку працівника сфери обслуговування. Паралельно із цим, уповноважена направила звернення до Національної поліції України та Служби безпеки України (СБУ).
Мета цих звернень — надати правову оцінку висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора.
«Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута», — наголосила Олена Івановська.
Вона додала, що особи, які зневажливо ставляться до української мови, державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом.
Івановська нагадала, що скандал у Харкові, на жаль, є не поодиноким випадком. Нещодавно за аналогічне порушення — відмову обслуговувати державною мовою — до адміністративної відповідальності притягнули ще одного водія таксі, але того разу інцидент трапився в Одесі. Рішенням уповноваженої із захисту державної мови, на нього накладено штраф у розмірі 3400 грн.
Нагадаємо, в Україні знову зростає кількість російськомовних громадян. Омбудсменка Олена Івановська фіксує повернення українців до російської мови.