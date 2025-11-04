Мовний скандал у Харкові: водій таксі втратив роботу через зневагу до державної мови

Водій таксі втратив роботу через зневагу до державної мови / © Pexels

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла рішення про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 грн на водія таксі в Харкові. Причиною стало те, що чоловік у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою, порушивши вимоги законодавства. Сервіс таксі, зі свого боку, безстроково обмежив цьому водію доступ до своєї платформи.

Про це вона повідомила у соціальній мережі Facebook.

Штраф за порушення та реакція сервісу

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», українська мова є мовою обслуговування пасажирів в усіх видах транспорту. Обслуговування іншою мовою можливе лише на прохання пасажира і за взаємної згоди сторін.

Під час здійснення заходів державного контролю Уповноважена також звернулася до центрального офісу відповідного сервісу таксі. Сервіс повідомив, що після інциденту:

Доступ цього водія до платформи обмежено безстроково. Всіх водіїв компанії знову попередили про обов’язкове обслуговування клієнтів українською мовою.

Подальші дії влади

Олена Івановська наголосила, що накладення штрафу — лише перша реакція держави на неприпустиму поведінку працівника сфери обслуговування. Паралельно із цим, уповноважена направила звернення до Національної поліції України та Служби безпеки України (СБУ).

Мета цих звернень — надати правову оцінку висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора.

«Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута», — наголосила Олена Івановська.

Вона додала, що особи, які зневажливо ставляться до української мови, державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом.

Івановська нагадала, що скандал у Харкові, на жаль, є не поодиноким випадком. Нещодавно за аналогічне порушення — відмову обслуговувати державною мовою — до адміністративної відповідальності притягнули ще одного водія таксі, але того разу інцидент трапився в Одесі. Рішенням уповноваженої із захисту державної мови, на нього накладено штраф у розмірі 3400 грн.

Нагадаємо, в Україні знову зростає кількість російськомовних громадян. Омбудсменка Олена Івановська фіксує повернення українців до російської мови.