"Моя мрія збулася": шкільний двірник з Херсона поїде на чемпіонат світу з джиу-джитсу

"Моя мрія збулася": шкільний двірник з Херсона поїде на чемпіонат світу з джиу-джитсу

Чоловікові вдалося зібрати необхідну суму для участі у змаганнях.

Херсонський тренер з джиу-джитсу Ігор Євтушенко, який нині працює двірником, зумів зібрати потрібну суму для поїздки на змагання.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 вересня.

Кілька днів тому чоловік написав у Facebook про те, що хоче взяти участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу і шукає спонсорів. Допис розлетівся соцмережами, а автор посту став героєм статей і телесюжетів.

Люди були дуже зворушені його історією. Він - колишній водолаз. Працює нині двірником, щоб мати змогу увечері тренуватися і вчити інших. Хоч у спорт прийшов аж у 42 роки, став чемпіоном України і Європи з джиу-джитсу.

700 доларів, яких не вистачало для здійснення мрії, люди зібрали за три дні. Чоловік опублікував відеозвернення із подякою: "Величезне дякую! Мене третій день переповнюють емоції. Мрія моя збулася. Я буду на чемпіонаті світу, я докладу всіх зусиль для того, щоб ми перемогли. Це буде наша спільна перемога".

Новини України: херсонський двірник поїде на чемпіонат світу

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