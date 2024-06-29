"Моя пательня валяється на землі": жителька Дніпра, якої не було вдома у момент удару РФ, розповіла про свій стан

Зараз дівчина все ще у шоковому стані.

Квартиру мешканки Дніпра зруйнувала ракета РФ, але її, на щастя, вдома не було. Вона розповіла, що наодинці залишатися дуже складно, вночі взагалі не змогла поспати, просто плакала. Прийняти те, що сталося, вкрай тяжко.

Про це в ефірі телемарафону розповіла мешканка Дніпра Ольга Вершиніна.

"Зараз я на місці, стає трохи легше, тому що я тут завжди в спілкуванні з поліцією, з ДСНС. Не хочеться бути самій у такі моменти. Так є хоч якась надія, ми сподіваємося, що щось може врятовано. Хоча я бачила фотографії пательні, моєї миски та чайника, десь валяються на землі. Хочу отримати хоча б свою розбиту погнуту пательню, щоб вона була у мене", – зазначила вона.

Наразі будинок в аварійному стані, жителів до нього близько не підпускають. ДСНС досі розбирає завали.

"Цегла летить, речі летять з поверхів. Благо, в нас було де залишитися в батьків. Знаючи, що в місті організували шелтери, притулок. Також бачили багато оголошень, що навіть рієлтори і просто добрі люди допомагають знайти якесь приміщення, де переночувати чи поселити людей, які цього потребують", – поділилася дівчина.

Наслідки ракетного удару по будинку в Дніпрі: під завалами добу шукають людей

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 червня, внаслідок ракетного удару російської терористичної армії по Дніпру було повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, мешканців цієї квартири на той час вдома не було – подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню для жінки.

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