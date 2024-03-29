"Моя страсна п’ятниця почалася в укритті": посол Британії про нічну атаку РФ

Посол Великої Британії Мартін Гарріс повідомив через масовану російську атаку вночі 29 березня він зустрічав Страсну п’ятницю в укритті.

Про це дипломат написав у соцмережі Х.

"Цього Великодня Росія посилює свої підлі атаки на міста та громадян України. Моя Страсна п’ятниця почалася в укритті", - написав Мартін Гарріс.

Russia is stepping up its vile attacks on Ukraine’s cities and citizens this Easter. My #GoodFriday began in the bunker. #StandWithUkraine pic.twitter.com/M5b4jkYCkZ — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) March 29, 2024

Як повідомлялося, вночі 29 березня армія РФ здійснила комбінований масований удар по Київській області. В регіоні працювали сили ППО, є збиті цілі. Втім, сталося падіння уламків.

Загалом цієї ночі агресорка РФ завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищила 84 дрони і ракети.

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