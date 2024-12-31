"Моє бажання на Новий рік – обмін тата": новорічна мрія донечки морпіха здійснилася (фото)

На одній з останніх акцій на підтримку полонених донька морпіха тримала плакат з написом "Моє бажання на Новий рік — обмін тата".

Вчора, 30 грудня, в рамках обміну полоненими в Україну разом з іншими повернувся морський піхотинець Денис Роспопа з Миколаєва, донька якого виходила на акції з плакатом "Моє бажання на Новий рік – обмін тата".

Про це повідомила дружина захисника Діана Роспопа у соцмережах.

Дружина військового разом з донечкою постійно брали участь в акціях на підтримку полонених. На одній з останніх акцій донька морського піхотинця тримала плакат з написом "Моє бажання на Новий рік — обмін тата".

Маленька Мілана разом з мамою постійно брали участь в акціях на підтримку полонених

"Дружина Діана та маленька донька Дениса Мілана постійно виходили на акції, щоб захисників нарешті повернули додому. Вони били у всі дзвони — звертались за підтримкою до Кирила Буданова, Даші Астаф'євої та Козак Сістем", — пишуть у NikLife.

Також NikLife додає, що загалом додому повернулося семеро морпіхів із 36-ї бригади і двоє з 501-го батальйону. Усі вони потрапили в полон, обороняючи Маріуполь.

Нагадаємо, що 30 грудня в результаті чергового обміну з російського полону вдалося звільнити 187 військових і двох цивільних.

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