Накази вилучити акції Укрнафти та Укртатнафти є злочином – Коломойський розкрив деталі рейдерського захоплення компаній

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що Офіс президента використав військових для рейдерського захоплення контролю над Укрнафтою та Укртатнафтою, а його запроторили за грати, щоб обмежити можливість повернути акції компаній.

Про це бізнесмен Ігор Коломойський, який понад рік перебуває під арештом у слідчому ізоляторі, розповів в інтерв'ю "УНІАН".

Рейдерське захоплення

З його слів, Офіс президента використав військових для рейдерського захоплення контролю над Укрнафтою та Укртатнафтою.

"Відчуження у власність держави акцій Укрнафти та Укртатнафти не було рішенням військового командування. Через протиправне рішення Ставки Верховного Головнокомандувача військове командування було вимушене зробити це. Хоча за законом "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану" Ставка не уповноважена приймати подібні рішення – та вона навіть не згадується в цьому законі", – каже бізнесмен.

Він розповів, що станом на листопад 2022 року акції Укрнафти та Укртатнафти не входили до переліку того майна, яке за Законом "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" могло стати військовим за рішенням командування.

"Яким би рішенням Ставки не прикривались, але накази вилучити акції Укрнафти та Укртатнафти є злочином", – наголосив Коломойський.

Військові не мали претензій до Укрнафти або Укртатнафти

Він зауважує, що жодному військовому на 9-му місяці війни не могла б прийти в голову думка позбавити акцій понад 13 000 фізичних та юридичних осіб, акціонерів Укрнафти.

"Ви не знайдете жодного пояснення дій військових або претензії військових до Укрнафти або Укртатнафти станом на 06.11.2022 року, висловлених самими військовими. Натомість, вже після захоплення контролю над Укрнафтою та Укртатнафтою в листопаді 2022 року, намагаючись пояснити рішення військових, на той час заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма відверто збрехав, що причиною подібного рішення стала відмова Укрнафти постачати пальне українській армії", – розповів бізнесмен.

Ці звинувачення Коломойський категорично відкидає.

"Звинувачення серйозне. Чи були надані для ознайомлення якісь документи на підтвердження цієї версії? Ні, жодного документа не надали ані Шурма, ані Міноборони в процесі судового розгляду справ за позовами акціонерів. Жодного, тому що фактів таких відмов не існувало", – наголосив він.

За словами Коломойського справжні причини незаконного позбавлення 13000 акціонерів акцій Укрнафти були детально розкриті ним в повідомленні про злочин, поданому наприкінці вересня 2024 року до НАБУ. На його думку, ці причини не мають нічого спільного із законом, позицією або бажанням військових.

"Це банальне рейдерське захоплення активів з метою збагачення. Замовники цього дійства навіть не приховували своїх намірів і ввели до складу оновленої Наглядової ради своїх представників", – певен бізнесмен.

Коломойський нагадав, після захоплення акцій Укрнафти навіть НАК "Нафтогаз України" був усунутий від управління Укрнафтою – його представників виключили зі складу Наглядової ради, а новий склад сформували з осіб, більшість яких була безпосередньо пов’язана з Офісом президента України. Формально їх назвали представниками Міноборони, але насправді вони не мали жодного зв’язку з військовими.

"Від того часу Укрнафта стала "годівничкою" корупціонерів від влади та притулком для підозрюваних НАБУ, яким влада надала можливість в умовах кримінального переслідування за корупцію отримувати надвисокі заробітні плати за рахунок коштів Укрнафти", – зауважує бізнесмен.

Він певен, що справжні причини та події незаконної "націоналізації" вже мали б бути предметом досудового розслідування НАБУ. Але на заваді стоїть позиція самого НАБУ.

Пропозиція "добровільної" відмови від акцій

"В своєму повідомленні НАБУ я досить детально розкрив обставини, за яких влітку 2022 року отримав від Ростислава Шурми пропозицію "добровільної" відмови від акцій Укрнафти та Укртатнафти. Зі слів Шурми це виглядало як пропозиція від президента та керівника Офісу Андрія Єрмака, від якої я нібито не міг відмовитися: акції Укрнафти та Укртатнафти в обмін на мирові угоди в судових справах за позовами ПриватБанку до мене, включно із тими справами, що розглядаються в міжнародних судах", – розповідає Коломойський.

Бізнесмен наголосив, що на початку цих перемовин його громадянство України стало предметом цього шантажу, а після отримання відмови добровільно передати акції, президент таємно позбавив Коломойського громадянства.

"Після цього в мене також відібрали акції Укрнафти та Укртатнафти, а мене запроторили за грати, аби обмежити мені можливість оскаржувати відібрання активів", – підсумував він.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський поскаржився, що Шевченківський суд Києва ухвалює рішення за дзвінком згори.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.