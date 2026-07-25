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"Моє серце шалено калатало": блогерка Лумер розповіла про пережиту повітряну тривогу
Активістка зізналася, що повітряна тривога викликала у неї стрес та паніку.
Американська блогерка та політична активістка Лора Лумер, яка перебуваэ у Києві, поділилася враженнями після нічної повітряної тривоги.
Про це йдеться у її дописі на Х.
За словами Лумер, сирена розбудила її посеред ночі.
«Мене щойно розбудила повітряна тривога в Україні. Після того, як я заснула, сирени викликали у мене відчуття паніки. Моє серце шалено калатало, і мені потрібно було перевести подих, тому що мене дуже налякав гучний звук», — написала вона.
Активістка зізналася, що після цього ще більше замислилася над тим, через що щодня проходять українці.
Візит Лумер до України — що відомо
В Україні Лумер була відома своєю антиукраїнською риторикою та кремлівськими наративами, які вона поширювала в соцмережах.
Проте близько місяця тому, після понад 4 років повномасштабної війни Росії проти України, позиція активістки змінилася.
У червні вона заявила, що роками була жертвою російської пропаганди і що усвідомила, «наскільки руйнівною є російська дезінформація».
«Після 30 годин дороги я з нетерпінням чекаю можливості показати мільйонам прихильників Трампа та американцям, наскільки жорстокою є Росія і чому Сполучені Штати можуть стати наступною ціллю», — написала блогерка після прибуття до Києві.