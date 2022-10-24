"Моє завдання - робити вертольоти": президент "Мотор Січі" не визнає співпраці з росіянами (відео)

На судовому засіданні В'ячеслав Богуслаєв називав себе генеральним конструктором, завдання якого полягає лише у створенні та модернізації вертольотів.

У понеділок, 24 жовтня, підозрюваний у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент компанії “Мотор Січ” В'ячеслав Богуслаєв перед початком засідання Шевченківського районного суду Києва, на якому йому обирали запобіжний захід, ухилився від відповіді про співпрацю з росіянами.

Відео його розмови з журналістами опубліковане в Telegram-каналі “Pravda Gerashchenko”.

“Я - генеральний конструктор. Моє завдання - створювати та модернізувати вертольоти. З цього і потрібно починати”, - відповів на запитання кореспондентів 83-річний звинувачений.

На пряме запитання про співпрацю з країною-агресором він лише знизав плечима.

“Моє завдання - робити вертольоти”, - знову повторив Богуслаєв.

Після того, як за клопотанням прокуратури суддя ухвалив рішення проводити засідання в закритому режимі, представників преси попросили залишити залу.

У чому звинувачують Богуслаєва та що про нього відомо

Президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва, підозрюють у незаконному постачанні Росії товарів військового призначення.

За інформацією СБУ, Богуслаєв навіть після повномасштабного вторгнення Росії продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Служба безпеки України 22 жовтня затримала його та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січі". Обом затриманим оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з РФ.

У минулому Богуслаєв був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича. Від 2006 року підозрюваний у державній зраді був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Під час своїх каденцій він входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони та мав доступ до державної таємниці.

2019 року журналісти Bihus.Info повідомляли, що підприємство "Мотор Січ" продає росіянам двигуни до вертольотів. Це робилося попри офіційну заборону співпраці з державою-агресором.

Справу щодо фінансування тероризму представниками заводу "Мотор Січ" СБУ відкрила 2016 року. Повідомлялося, що підприємство сплатило терористам з фейкових республік на території України 32 млн російських рублів.

Також стало відомо, що Богуслаєв продав частину акцій військового підприємства китайцям. Понад 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом". Тодішній голова концерну "Укроборонпром" Айварас Авбромавічус підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії "Мотор Січ", а АМКУ перевіряє угоду. Проти продажу акцій "Мотор Січі" виступали США – там побоювалися, що це сприятиме нарощуванню військових сил Китаю. 2021 року рішення про продаж китайцям "Мотор Січі" призупинили через суд. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що підприємство намагатимуться повернути у власність держави.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у затриманого президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва від 2000 року є російський паспорт.

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