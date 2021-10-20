Євгеній потребує допомоги, щоб придбати візок і пережити морози

Чоловік просить небайдужих людей допомогти.

Євгеній Гаврилюк, який проживає у Києві, потребує допомоги. Чоловік - з важкою групою інвалідності А-1.

Своєю історією він поділився на сторінці у Facebook.

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“Моє життя було не завжди таке сумне і скрутне. Були і сонячні дні. Втративши все: статки, дівчину, друзів, а головне - здоров'я, я став, можливо, менше рухливий, але як і раніше не опустив голову”, - пише він.

Євгеній розповів, що наразі живе в гаражній металевій коморі вже п'ять років, заощаджуючи, щоб оплатити потрібні ліки, ремонт візка та зібрати на оренду житла на зиму, щоб пережити чергові морози в теплі, а не замерзнути та потрапити до лікарні.

“У мене проблеми з ногами, але руки і голова на місці. Продаю канцтовари, ремонтую взуття, виношу сміття, роздаю буклети газет. Є мрія - реалізуватись в житті. Мрію мати власну майстерню, повернутись до різьбярства, мати земельну ділянку. Наразі, щоб орендувати житло перший і останній місяці мені не вистачає 5500 грн. Далі по 5000 + комуналка”, - продовжив Євгеній.

Чоловік пропонує людям свої послуги: дістати якісні канцтовари, якісний ремонт взуття.

Крім того, чоловік потребує новий візок

Реквізити для допомоги:

Приватбанк 4149499349491579

Ощадбанк 5167803303904861

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