"Мої діти стражадають через мою професію": Зеленський відповів, чи йтиме на другий термін

"Мої діти стражадають через мою професію": Зеленський відповів, чи йтиме на другий термін

Про це Президент України розповів під час пресконференції 26 листопада.

Володимир Зеленський відповів, чи планує балотуватися на другий термін президентства.

Президент зазначив, що це питання, вирішувати буде суспільство.

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"Я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це буде пов'язано з підтримкою моєї особистості народом України і не з маніпулятивними рейтингами, вони є різні. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться люди. Якщо люди за щось кажуть дякую, кажуть є помилки. В мене є діалог. Якщо люди відкрито говорять, що мене підтримують, тоді я тільки буду думати йти на другий термін чи не йти", — сказав Президент України.

Глава держави також наголосив, що таке важливе рішення він буде приймати зі своєю сім'єю.

"В мене вже дорослі діти. І я точно буду приймати рішення зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що дочка вмовляє його не йти на другий президентський термін. Сам політик зазначає, що все залежатиме тільки від рівня того, що встигне зробити його команда.

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