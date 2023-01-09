"Мої діти такого не їдять": суддя з Донецька з дружиною влаштували скандал через гуманітарку (фото)

У Броварах суддю та його дружину, які мають статус ВПО, не влаштували гуманітарні набори, які їм видали безкоштовно.

Суддя-переселенець з Донецька та його дружина, які наразі зареєстровані у Броварах на Київщині, як внутрішньо переміщені особи, влаштували скандал та навіть викликали поліцію, бо їм не сподобався вміст гуманітарного набору, який вони отримали безкоштовно від благодійної організації.

Про це у Facebook написала співробітниця благодійного фонду, юрист Мар'яна П'янкова.

Як виявилось, чоловік – суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець. За словами П'янкової, згодом стало відомо, що Іван Голошивець отримує зарплату у понад 150 тис. грн. на місяць та балотується до Вищої ради правосуддя.

"Не можу промовчати. Сьогодні ця людина просто привела в шок всіх, навіть поліцію. Так от, цей товаріщ із м. Донецька прийшов до нашого благодійного фонду як ВПО, що перебуває в складних життєвих обставинах за продуктовим набором. Отримав продуктовий набір 13 кг, 2 пачки памперсів, дитяче харчування (пюрешки, кашки, печиво, молоко) і поїхав собі. І тут, через 2 години повертається з дружиною (фото є). Повертає нам ці пакунки зі словами "моя семья и дети такого не едят", - розповіла жінка деталі інциденту.

Фото/Facebook: Мар'яна П'янкова

Вона зазначила, що до безкоштовного продуктового набору входять: 2 кг борошна, цукор 1 кг, манка 1кг, рис 1 кг, гречка 1 кг, спагетті твердих сортів, шпроти, сардина, горошок, кукурудза, томатна паста, олія, дріжджі, паштет, свинина тушонка домашня, дитяче харчування. Проте родину з Донецька така допомога не влаштувала. Дружина судді кричала, погрожувала навіть викликала поліцію, аби та зафіксувала, що їй "зіпсували довідку, та щось там написали".

Після цієї історії Мар'яна П'янкова написала скаргу до етичної ради судової влади.

Також після розголосу цієї історії Prosud – проєкт, спрямований на контроль діяльності судів) оприлюднив додаткову інформацію щодо сім'ї. За їхніми даними, дружина судді Анна займається гаданням на картах Таро та приворотами, зокрема, на багатство та "ген изобилия".

Фото/Facebook: Мар'яна П'янкова

Фото/Facebook: Мар'яна П'янкова

Годинна її онлайн-консультація коштує 4 000 грн. Загалом, Анна Голошивець неодноразово пише про те, що привернула до себе багатство й добробут і має досить непогані доходи.

"Ось тільки в деклараціях судді ми цього не бачимо. Єдиний дохід від підприємницької діяльності дружини Іван Голошивець вказує ще в декларації за 2019 рік – 50 000 грн. Всі інші роки задекларовані доходи дружини – допомога для переселенців та при народженні дитини. Відсутність доходу від бізнесу про який дружина судді розповідає в соціальних мережах може свідчити про те, що насправді все не так, як вона описує, або ж, доходи отримуються неофіційно", – наголошує Prosud.

Сам суддя Іван Голошивець за три роки (2018-2021) заробив понад 3,3 млн гривень. Єдиною задекларованою нерухомістю у власності судді 2014 року була квартира в Донецьку, проте, і вона зникла з декларації за 2020 рік. При цьому жодних доходів від продажу квартири суддя – не декларував.

Також є інформація про родичів судді. Так, його батько довгий час (від 1984 до 2014 року) працював у донецькому СБУ, а з 2014 року – адвокат. Від початку російської агресії батько судді неодноразово їздив до Російської Федерації.

Його рідна сестра від 2016 по 2019 рік навчалася та проживала у Москві.

"Звичайно, всі виявлені нами факти будуть направлені до Етичної ради, яка вже незабаром має розпочати співбесіди з кандидатами до Вищої ради правосуддя серед яких є й Іван Голошивець", - наголосили в організації.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі прокоментували скандал зі своєю речницею через оголені фото та дорогий відпочинок.

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